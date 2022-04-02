Dior представляет Dior Or из коллекции Spring-Summer 2022

Золото всегда излучало вечную смелость и креативность творчества Dior. Отдавая дань уважения этому уникальному и драгоценному коду Dior, Мария Грация Кьюри сезон за сезоном переосмысливает капсулу Dior Or, состоящую из культовых моделей, дополненных ослепительными штрихами.

Эти оригинальные творения, от платьев до блузок, доступны в палитре светящихся цветов, от металлического синего до золотого, в то время как сумки коллекции расцветают в мягких или переливающихся оттенках, как Lady D-Lite и Lady Dior.