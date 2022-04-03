Блогерша рассказала, как сделать из старого кардигана модную вещь

Стилист назвала простой способ превратить старый кардиган в самую модную вещь сезона. Об этом сообщает The Sun.
Девушка с никнеймом @stylexfox заметила, что вязаный бесформенный кардиган не только портит фигуру, но и в целом делает внешний вид неряшливым.
Но если застегнуть две нижние пуговицы изделия крест-накрест, вы сможете укоротить кардиган и сделать образ более аккуратным.
Подписчики неоднозначно отнеслись к видео, которое стало вирусным и набрало более 730 тысяч просмотров.
«Ты только что изменила мою жизнь», «Лучшее, что я когда-либо видела», — хвалили некоторые из них. Однако лайфхак подошел не всем. «Выглядит очень мило, но не для меня. Не подходит для моего торчащего живота», — высказались они.
До этого мы рассказывали, почему мы храним вещи неправильно.