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2 часа назад

Блогерша рассказала, как сделать из старого кардигана модную вещь

Даша Краснова

Стилист назвала простой способ превратить старый кардиган в самую модную вещь сезона. Об этом сообщает The Sun.

Блогерша рассказала, как сделать из старого кардигана модную вещь
Фото: unsplash.comunsplash.com

Девушка с никнеймом @stylexfox заметила, что вязаный бесформенный кардиган не только портит фигуру, но и в целом делает внешний вид неряшливым.

Но если застегнуть две нижние пуговицы изделия крест-накрест, вы сможете укоротить кардиган и сделать образ более аккуратным.

@stylexfox / TikTok

Подписчики неоднозначно отнеслись к видео, которое стало вирусным и набрало более 730 тысяч просмотров.

«Ты только что изменила мою жизнь», «Лучшее, что я когда-либо видела», — хвалили некоторые из них. Однако лайфхак подошел не всем. «Выглядит очень мило, но не для меня. Не подходит для моего торчащего живота», — высказались они.

До этого мы рассказывали, почему мы храним вещи неправильно.

Мода,
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