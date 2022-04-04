Где купить модную одежду из денима и как ее носить

Деним как модная аксиома давно закрепился в теории идеального базового гардероба. Мы вдохновились образами фэшиониста во главе с Эмили Ратаковски, Беллой Хадид и Хейли Бибер, и собрали несколько классных идей, которые помогут освежить образы на каждый день (и не только). А заодно — выбрали восемь стильных вещей из ассортимента доступных в России брендов.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Практика

Хейли Бибер вновь берет курс на тотальный oversize, закрепляя за ним статус самого модного. На хрупкой фигуре модели джинсы выглядят так, будто раньше они принадлежали ее мужу. Объемные багги Хейли носит и в пир, и в мир, сочетая с кроп-топами, базовыми футболками и монструозными пиджаками мужского фасона.

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Интересный вариант денима показала Ирина Шейк: модель выгуляла двойку Vivienne Westwood с принтом по мотивам живописи. Если классикой вы уже обзавелись — обратите внимание на нестандартные паттерны. К тому же, любые их разновидности в тренде, особенно вернувшийся из прошлых десятилетий тай-дай.

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Эстетика нулевых находится у руля уже не первый сезон, и самые модные девушки уже пересматривают архивные фотографии Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. Исключением не стала и Рианна, которая намекнула, что джинсовые мини-юбки с выглядывающими из под них стрингами снова в топе. Барбадосская красотка советует носить их с босоножками на шпильках и гавайскими рубашками.

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