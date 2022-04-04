Вечная классика: 10 вещей, которые не выйдут из моды

Мода – явление динамичное и стремительно меняющееся: то, что ещё вчера было на пике популярности, сегодня может быть уже не в тренде. И всё же существуют вещи, которые сохраняют свою актуальность годами и даже десятилетиями.

Фото: CoLady CoLady

Вспоминаем 10 предметов нашего гардероба, которые стали классикой, не выходящей из моды.

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1. Джинсы

Согласитесь, трудно представить себе гардероб современной женщины без джинс: удобные, практичные и при этом универсальные они давно превратились в вещь из разряда «и в пир, и в мир».

Благодаря многообразию фасонов, джинсы подходят модницам всех возрастов и параметров и удачно вписываются в самые разные стилистические направления. Неудивительно, что данный предмет никогда не выходит из моды.

2. Тельняшка

Появление тельняшки в женском гардеробе связано с именем Коко Шанель – именно она первая примерила вещь, которая ранее воспринималась исключительно как мужская.

А благодаря таким звёздам, как Одри Хепбёрн и Джинс Сиберг тельняшка обрела невероятную популярность среди модниц того времени. Сегодня эта вещь продолжает оставаться актуальной, ассоциируясь с элегантностью и хрупкостью.

3. Твидовый жакет

Прототип женского жакета появился ещё в конце XIX века, а популярность этот предмет обрёл благодаря всё той же легендарной Коко Шанель. Собственно, с ней и её стилем и сегодня связаны женские твидовые жакеты.

Хотя данная модель выглядит довольно консервативно, фэшн-блогеры регулярно демонстрируют нам примеры того, как твидовый жакет может вписаться в образ современной молодой девушки. Сегодня его носят как с юбками и брюками, так и с джинсами.

4. Белая рубашка

Белая рубашка прочно укоренилась в женском гардеробе в начале XX века и до сих пор считается универсальной вещью, никогда не выходящей из моды. В 1998 году Шэрон Стоун показала, как белая рубашка может вписаться в вечерний образ, позже Виктория Бекхэм научила нас носить её всегда и везде и не выглядеть скучно.

Впрочем, не стоит думать, что белая рубашка, которую мы носили в 2010-м году в неизменном виде впишется в гардероб модницы 2022 года: несмотря на вечную актуальность самой вещи постоянно трансформируются её фасон, крой, длина. И если десять лет назад можно было носить приталенные и довольно короткие рубашки, то сегодня в моде рубашки в мужском стиле.

5. Белая футболка

Как и многие другие культовые вещи белая футболка обязана своей популяризацией голливудским звёздам-бунтарям, в частности, Марлону Брандо, Брижит Бардо, Мадонне и Кейт Мосс. Именно они доказали, что простая хлопковая футболка, ранее считавшаяся одеждой рабочих, может выглядеть стильно.

Хотя фасоны футболки периодически трансформируются (оверсайз, принты), сам предмет надёжно закрепился в наших гардеробах.

6. Водолазка

Водолазку можно смело назвать идеальным базовым предметом, который обязательно должен быть в гардеробе каждой из нас. Благодаря простому крою и минимализму, она может быть прекрасной основой для любого образа.

Это поняли ещё модницы прошлого века и, вдохновившись примером Одри Хепбёрн, стали носить водолазку, чтобы подчеркнуть фигуру и при этом выглядеть элегантно.

Сегодня водолазка не выходит из моды и продолжает оставаться своего рода классикой.

7. Платье-комбинация

Признайтесь, довольно неожиданная вещь в этой подборке? Однако факт остаётся фактом: платье-комбинация получило признание не вчера или сегодня, а ещё в далёкие 50-е годы. И всё благодаря Мэрилин Монро, которая не раз примеряла пикантные шёлковые платья на тонких бретелях.

А в наше время платье в бельевом стиле не исчезает с подиумов и из гардеробов ведущих модниц, которые демонстрируют его как в повседневной жизни, так и на красных дорожках.

8. Юбка-карандаш

Юбка-карандаш вошла в моду в середине прошлого века и на долгие годы стала символом женственности и соблазнительности (скажем «спасибо» Софи Лорен). Позже этот предмет приобрёл уже иное, более строгое звучание, однако из моды не вышел.

Сегодня юбка-карандаш по-прежнему актуальна и из офисов она постепенно перекочевала во все остальные сферы, став универсальным предметом.

9. Тренч

Бежевый тренч уже давно стал классикой и символом хорошего вкуса и утончённости. Отчасти поблагодарить за это следует голливудский кинематограф, который показал нам как роскошно и в то же время элегантно может выглядеть женщина в простом тренче.

Вещь получившая признание в 50-е годы, остаётся модной и сейчас: достаточно лишь изучить стрит-стайл главных модниц во время Недель моды в Париже и Нью-Йорке.

10. Куртка-косуха

История куртки-косухи заслуживает отдельной статьи: возникнув ещё во времена Гражданской войны в Америке, она заметно трансформировалась и из аналога мундира превратилась сначала в символ бунтарства, а затем и в неотъемлемый элемент как мужского, так и женского гардероба.