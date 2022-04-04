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2 часа назад

Стилистки назвали модную замену пяти устаревшим предметам гардероба

Lenta.ru

Американские стилистки Джанет Ганн и Мелисса Мейерс назвали модную замену пяти устаревшим предметам гардероба. Соответствующий материал появился на сайте портала Who What Wear.

Названа модная замена пяти предметов гардероба
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению специалисток, приталенные блейзеры утратили актуальность. Женщины порекомендовали заместить их на подобные изделия фасона оверсайз. Кроме того, они посоветовали избавиться от укороченных курток и сделать выбор в пользу легких тренчей. Также Ганн и Мейерс считают, что устарела спортивная одежда с принтом в технике тай-дай. «Принт тай-дай продолжает оставаться трендом, но он определенно трансформируется. Впоследствии вы все чаще будете видеть его на шелковых платьях вместо спортивных штанов», — пояснила Ганн.

В то же время стилистки настояли на замене широкополых шляп панамами. «Широкополые шляпы по-прежнему уместны на пляже или у бассейна, но в городе забавные панамы позволяют нам выглядеть стильно и защищают лица от солнца», — подчеркнула Ганн. В свою очередь, Мейерс отметила, что джинсы скинни следует сменить на брюки из денима свободного кроя.

В марте эксперт по дениму Келли Харрингтон и редактор Net-a-Porter Либби Пейдж назвали пять видов брюк, которые заменят джинсы скинни в 2022 году. Согласно мнению специалистов, мешковатые, расклешенные джинсы и модели прямого кроя будут лидировать на рынке в нынешнем сезоне. Кроме того, модными станут брюки из денима, окрашенные в светлые тона. Указанный дизайн поможет освежить образ и понравится приверженцам минимализма, рассказали специалисты.

Мода,Джанет Ганн,
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