Названа модная замена пяти предметов гардероба

Американские стилистки Джанет Ганн и Мелисса Мейерс назвали модную замену пяти устаревшим предметам гардероба. Соответствующий материал появился на сайте портала Who What Wear.

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По мнению специалисток, приталенные блейзеры утратили актуальность. Женщины порекомендовали заместить их на подобные изделия фасона оверсайз. Кроме того, они посоветовали избавиться от укороченных курток и сделать выбор в пользу легких тренчей. Также Ганн и Мейерс считают, что устарела спортивная одежда с принтом в технике тай-дай. «Принт тай-дай продолжает оставаться трендом, но он определенно трансформируется. Впоследствии вы все чаще будете видеть его на шелковых платьях вместо спортивных штанов», — пояснила Ганн.

В то же время стилистки настояли на замене широкополых шляп панамами. «Широкополые шляпы по-прежнему уместны на пляже или у бассейна, но в городе забавные панамы позволяют нам выглядеть стильно и защищают лица от солнца», — подчеркнула Ганн. В свою очередь, Мейерс отметила, что джинсы скинни следует сменить на брюки из денима свободного кроя.