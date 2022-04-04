Перечислены шесть модных трендов лета 2022 года

Модные редакторы Who What Wear перечислили шесть модных трендов лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Журналисты составили подборку одежды и обуви, которые, по их мнению, станут актуальными в наступающем сезоне. В список, например, попали разноцветные пиджаки и платья с яркими цветочными принтами.

Помимо этого, широкую популярность обретут сандалии и босоножки на шпильках с тонкими ремешками. Также в моду также войдут шелковые юбки длины миди и плетеные объемные сумки.