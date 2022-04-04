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1 час назад

Перечислены шесть модных трендов лета 2022 года

Lenta.ruиещё 1

Модные редакторы Who What Wear перечислили шесть модных трендов лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Перечислены шесть модных трендов лета 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты составили подборку одежды и обуви, которые, по их мнению, станут актуальными в наступающем сезоне. В список, например, попали разноцветные пиджаки и платья с яркими цветочными принтами.

Помимо этого, широкую популярность обретут сандалии и босоножки на шпильках с тонкими ремешками. Также в моду также войдут шелковые юбки длины миди и плетеные объемные сумки.

В заключение специалисты порекомендовали читателям издания обратить внимание на кроп-топы нейтральных оттенков. «Топы можно сочетать с шелковыми юбками, джинсами и блейзерами», — отметили эксперты.

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