Наряды какого цвета стали трендом у знаменитостей

Ранее в марте появилась информация о том, что яркие наряды в клоунском стиле, получившие название «клоункор», стали новым трендом благодаря пользователям TikTok и известным дизайнерам. По мнению американского модельера Батшевы Хей, которая продемонстрировала огромные пышные платья, украшенные помпонами и оборками, в своей предосенней коллекции 2022 года, у появления «клоункора» были особые предпосылки. «Шутовской стиль коллекции проистекает из желания повеселиться, отойти от серьезности, которая исходит от всех нас, переживающих очень печальное и трудное время. Мир сейчас настолько страшен и мрачен, что строгой и сдержанной одежды вокруг кажется слишком много», — завила она.