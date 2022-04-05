Стилист рассказал о модных цветах этого сезона

«Все цвета очень яркие в моде. Как раз таки пастельные цвета уже стали классикой. Если раньше они входили в моду и выходили, то сейчас этот цвет присутствует у всех в гардеробе, у всех модниц, потому что это такой нейтральный, спокойный. Эта цветовая гамма настолько полюбилась вообще всем, что будет использоваться ещё очень долго»,