Стилист дал советы по выбору одежды на собеседование

Стилист и генеральный директор британской организации Smart Works Кейт Стивенс дала советы по выбору одежды для собеседования на работу. Ее слова приводит Glamour.

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Эксперт подчеркнула, что, продумывая подходящий образ, в первую очередь нужно учитывать собственный комфорт. По ее словам, правильный настрой кандидата на позицию имеет решающее значение, позволяет чувствовать себя уверенно и значительно повышает шансы на успех.

Кроме того, стилист отметила, что лучше избегать броских вещей, которые отвлекают внимание интервьюера, поскольку он может запомнить главным образом внешний вид претендента на вакансию, а не его речь.

«Массивные серьги, звенящие браслеты, смелые узоры, откровенные вырезы и мини — все это потенциально опасно»,

— заверила специалист.