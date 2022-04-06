Несовместимые с нижним бельем джинсы вызвали ажиотаж у покупателей

Несовместимые с нижним бельем джинсы популярного интернет-магазина Shein вызвали ажиотаж у покупателей. Соответствующие комментарии появились на сайте бренда.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о голубых скинни-джинсах, оформленных высокими разрезами от щиколоток до талии и металлическими кольцами по всей длине штанин. На снимке видно, что модель позирует без нижнего белья, поскольку вещь оголяет область ниже пояса. Стоимость описанного изделия на сайте марки составляет почти 23 фунта стерлингов (почти 2,5 тысячи рублей).

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Так, пользователи сети оценили фасон джинсов, отметив, что они хорошо подчеркивают фигуру: «Это лучшая вещь в моем гардеробе!», «Очень сексуально», «Они чудесно сидят на мне! Я очень рада этой покупке», «Я довольна!», «Спасибо, Shein! Эти джинсы отлично подчеркивают мою фигуру».