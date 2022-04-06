Названа модная замена джинсам

Модный редактор портала Who What Wear Анна Лаплака назвала мешковатые брюки заменой джинсам в 2022 году. Соответствующий материал приводится на сайте издания.

По словам эксперта, джинсы, которые в последние несколько лет считались основным предметом любого гардероба, уступят место просторным брюкам со свободной посадкой, в частности карго и палаццо. Подобные штаны неоднократно были замечены на представителях уличной моды и блогерах, отметила журналистка.