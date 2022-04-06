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2 часа назад

Названа модная замена джинсам

Lenta.ru

Модный редактор портала Who What Wear Анна Лаплака назвала мешковатые брюки заменой джинсам в 2022 году. Соответствующий материал приводится на сайте издания.

Названа модная замена джинсам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, джинсы, которые в последние несколько лет считались основным предметом любого гардероба, уступят место просторным брюкам со свободной посадкой, в частности карго и палаццо. Подобные штаны неоднократно были замечены на представителях уличной моды и блогерах, отметила журналистка.

Кроме того, согласно материалу, изделия описанного фасона появились в линейках многих брендов, в том числе Other Stories, COS, H&M, Mango и Free People. Упомянутые марки предлагают расклешенные модели с низкой посадкой, на шнуровке, а также с карманами, расположенными в верхней и нижней части штанин.

Мода,
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