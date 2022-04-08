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56 минут назад

Мини-юбки снова в моде

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Мини-юбки возвращаются! Тренд из 2000-х снова в моде. Дизайнеры наперебой предлагают образы, пишет Fashion Woman.

Мини-юбки снова в моде
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Яркие мини

Christian Dior представили на подиуме яркие юбки с анималистичным принтом, пишет источник. Не стесняйтесь и смело носите мини броских цветов.

Атласные юбки

Атласные юбки всегда пользовались популярностью в теплое время. Но в этом году магазины кишат коллекциями укороченных вариантов. С такой моделью вышли и Prada.

Кожаные

Уже несколько лет как появился тренд на кожаные длинные юбки, штаны и платья. Теперь вариант доступен и в «мини-версии». Короткие юбки стали тоже кожаными. Это отлично продемонстрировали Chanel на модных показах.

Мода,Chanel,
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