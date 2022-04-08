Мини-юбки снова в моде

Мини-юбки возвращаются! Тренд из 2000-х снова в моде. Дизайнеры наперебой предлагают образы, пишет Fashion Woman.
Christian Dior представили на подиуме яркие юбки с анималистичным принтом, пишет источник. Не стесняйтесь и смело носите мини броских цветов.
Атласные юбки всегда пользовались популярностью в теплое время. Но в этом году магазины кишат коллекциями укороченных вариантов. С такой моделью вышли и Prada.
Уже несколько лет как появился тренд на кожаные длинные юбки, штаны и платья. Теперь вариант доступен и в «мини-версии». Короткие юбки стали тоже кожаными. Это отлично продемонстрировали Chanel на модных показах.