Мини-юбки снова в моде

Мини-юбки возвращаются! Тренд из 2000-х снова в моде. Дизайнеры наперебой предлагают образы, пишет Fashion Woman.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Яркие мини

Christian Dior представили на подиуме яркие юбки с анималистичным принтом, пишет источник. Не стесняйтесь и смело носите мини броских цветов.

Атласные юбки

Атласные юбки всегда пользовались популярностью в теплое время. Но в этом году магазины кишат коллекциями укороченных вариантов. С такой моделью вышли и Prada.

Кожаные