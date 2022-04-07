В Chanel ответили на слухи об ограничении продаж для россиян

Россияне свободно могут приобретать сумки модного дома Chanel, никаких ограничений по национальному признаку нет. Об этом РИА Новости заявила менеджер бутика в центре Парижа.

Ранее россиянка Лиза Литвин рассказала, что столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства. В одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.

Позднее ТАСС привело заявление компании Chanel, в котором отмечалось, что ограничительные меры со стороны Евросоюза и Швейцарии категорически запрещают «продажу прямо или косвенно предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в РФ либо для использования в России».

Однако менеджер бутика модного дома, расположенного в центре Парижа, заявила, что сообщения об ограничениях по национальному признаку являются фейком.

«Мы слышали сообщения блогеров о том, что Chanel отказывается продавать сумки россиянам, но это не так. Это фейк. У них просто были заблокированы счета. Ограничений нет, лишь бы у вас работала карта», - пояснила она.

При этом сотрудница бутика подчеркнула, что ограничение продаж по национальному признаку не является политикой магазина.

Сегодня известная певица и телеведущая Ольга Бузова потребовала от французского модного дома Chanel вернуть ей потраченные на покупку вещей бренда деньги, так как их теперь запрещено носить в России.