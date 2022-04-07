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34 минуты назад

В Chanel ответили на слухи об ограничении продаж для россиян

Мира Маркина

Россияне свободно могут приобретать сумки модного дома Chanel, никаких ограничений по национальному признаку нет. Об этом РИА Новости заявила менеджер бутика в центре Парижа.

Ранее россиянка Лиза Литвин рассказала, что столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства. В одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.

Позднее ТАСС привело заявление компании Chanel, в котором отмечалось, что ограничительные меры со стороны Евросоюза и Швейцарии категорически запрещают «продажу прямо или косвенно предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в РФ либо для использования в России».

Однако менеджер бутика модного дома, расположенного в центре Парижа, заявила, что сообщения об ограничениях по национальному признаку являются фейком.

«Мы слышали сообщения блогеров о том, что Chanel отказывается продавать сумки россиянам, но это не так. Это фейк. У них просто были заблокированы счета. Ограничений нет, лишь бы у вас работала карта», - пояснила она.

При этом сотрудница бутика подчеркнула, что ограничение продаж по национальному признаку не является политикой магазина.

Бузова потребовала от Chanel вернуть ей деньги

Сегодня известная певица и телеведущая Ольга Бузова потребовала от французского модного дома Chanel вернуть ей потраченные на покупку вещей бренда деньги, так как их теперь запрещено носить в России.

А в соцсетях начался флешмоб с уничтожением сумок Chanel. К нему, в частности, присоединилась экс-участница «Дома-2» Виктория Боня. Она разрезала сумку в знак протеста против политики бренда в отношении клиентов из России.

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