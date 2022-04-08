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3 часа назад

Названа самая актуальная модель платья на лето 2022 года

Lenta.ru

Британский модный эксперт Дина Ван Туллекен назвала платье-рубашку самым актуальным фасоном лета 2022 года. О преимуществах данного предмета гардероба она рассказала Daily Mail.

Названа самая актуальная модель платья на лето 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналистка утверждает, что упомянутой модели отдают предпочтение многие знаменитости, в том числе Кейт Миддлтон, Тереза Мэй, Ким Кардашьян и Рианна. По ее словам, эта универсальная вещь является классикой и не выходит из моды. Более того, она уместна как в офисе, так и на праздничном мероприятии или на пляже.

Издание отмечает, что изначально фасон платья был разработан на основе мужской рубашки, однако дизайнеры сделали его более элегантным. Так, например, люксовый бренд Gucci добавил базовой модели плиссировку, Valentino — кружево и разрезы, а Marni — цветочный принт.

Ван Туллекен утверждает, что альтернативные варианты платья-рубашки можно найти и у бюджетных марок, однако во время шопинга следует обращать внимание на крой изделия, выбирая наряды из легких материалов ярких цветов.

Мода,Кейт Миддлтон,Ким Кардашьян,Тереза Мэй,
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