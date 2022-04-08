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1 час назад

Сапоги выше колена вновь вернулись в моду

Lenta.ru

Сапоги выше колена, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду благодаря показам коллекций известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал приводит британский журнал FashionUnited.

Сапоги выше колена вновь вернулись в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что во время подиумного сезона FW22 именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутой обуви. Так, например, модель люксовой марки Givenchy вышла на подиум в кожаных сапогах-чулках с заостренным носком и танкеткой на каблуке. Образ манекенщицы дополнили многослойные серые свитшоты, футболки с названием бренда и трендовые в нынешнем сезоне перчатки.

В то же время модельеры Roberto Cavalli добавили на зеленую обувь аппликации в виде цветов. Участница шоу Moschino, в свою очередь, прошлась по подиуму в золотых ботфортах с принтом в виде львиных голов. Кроме того, подобные сапоги также представили на дефиле таких люксовых брендов, как Christian Dior, Elie Saab, Courreges и Bottega Veneta.

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