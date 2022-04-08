Сапоги выше колена вновь вернулись в моду

Сапоги выше колена, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду благодаря показам коллекций известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал приводит британский журнал FashionUnited.

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Отмечается, что во время подиумного сезона FW22 именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутой обуви. Так, например, модель люксовой марки Givenchy вышла на подиум в кожаных сапогах-чулках с заостренным носком и танкеткой на каблуке. Образ манекенщицы дополнили многослойные серые свитшоты, футболки с названием бренда и трендовые в нынешнем сезоне перчатки.