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1 час назад

Названы самые модные купальники лета 2022 года

Lenta.ru

Редактор журнала InStyle назвала купальники в ретростиле самыми модными в 2022 году.

Названы самые модные купальники лета 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, количество поисковых запросов на упомянутый вид плавательных костюмов заметно выросло за последние шесть месяцев. Так, например, интерес к драпированным бикини увеличился на 463 процента, а бикини в клетку стали искать в Google чаще на 264 процента.

Кроме того, в списке популярных купальников на лето оказались танкини (раздельная модель пляжной одежды, которая состоит из майки и трусов — прим. «Ленты.ру»), плавательные костюмы цвета металлик и бикини с завязками вокруг шеи. «Тренд подкреплен волной ностальгии по моде 1980-х и 1990-х годов», — объяснила журналистка Лора Рейли.

Отмечается, что упомянутые купальники пользовались спросом у знаменитостей задолго до появления всеобщей тенденции. Например, поп-исполнительница Дуа Липа носила клетчатый купальник с завязками вокруг шеи еще в 2021 году. Помимо этого, в драпированных моделях бикини в кадре появлялись герои сериала «Эйфория». В то же время плавательным костюмам в цвете металлик уже несколько лет отдают предпочтение манекенщица Кендалл Дженнер и певица Бритни Спирс.

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