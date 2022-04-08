Названы самые модные купальники лета 2022 года

Редактор журнала InStyle назвала купальники в ретростиле самыми модными в 2022 году.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По информации издания, количество поисковых запросов на упомянутый вид плавательных костюмов заметно выросло за последние шесть месяцев. Так, например, интерес к драпированным бикини увеличился на 463 процента, а бикини в клетку стали искать в Google чаще на 264 процента.

Кроме того, в списке популярных купальников на лето оказались танкини (раздельная модель пляжной одежды, которая состоит из майки и трусов — прим. «Ленты.ру»), плавательные костюмы цвета металлик и бикини с завязками вокруг шеи. «Тренд подкреплен волной ностальгии по моде 1980-х и 1990-х годов», — объяснила журналистка Лора Рейли.