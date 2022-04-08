Названа самая актуальная модель брюк

Карго названы самой актуальной моделью брюк 2022 года. О модной тенденции рассказал журналист британской версии журнала Vogue.

По мнению редакции, данный фасон вновь обрел популярность у знаменитостей по всему миру. В числе их поклонниц оказались модели Эмили Ратаковски, Хейли Бибер, Джиджи и Белла Хадид, а также певица Рианна.

Известно, что брюки карго были созданы для британских военнослужащих. Они отличались практичностью, в частности, благодаря множеству удобных карманов. В 2000-х годах фасон вышел за рамки униформы и стал модным трендом в кругах популярных женских музыкальных коллективов, таких как All Saints, TLC, Destiny’s Child.