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1 час назад

Названа самая актуальная модель брюк

Lenta.ru

Карго названы самой актуальной моделью брюк 2022 года. О модной тенденции рассказал журналист британской версии журнала Vogue.

Названа самая актуальная модель брюк
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению редакции, данный фасон вновь обрел популярность у знаменитостей по всему миру. В числе их поклонниц оказались модели Эмили Ратаковски, Хейли Бибер, Джиджи и Белла Хадид, а также певица Рианна.

Известно, что брюки карго были созданы для британских военнослужащих. Они отличались практичностью, в частности, благодаря множеству удобных карманов. В 2000-х годах фасон вышел за рамки униформы и стал модным трендом в кругах популярных женских музыкальных коллективов, таких как All Saints, TLC, Destiny’s Child.

Как сообщает издание, в 2022 году тенденцию интегрировали в свои коллекции известные модные бренды, среди которых Tom Ford, Diesel, Balmain, Blumarine, Dion Lee. Однако, по мнению автора материала, популяризовали данный фасон брюк певицы Рианна и Дуа Липа, а также модель Белла Хадид. Vogue также подчеркивает универсальность карго: модель сочетается как с кроссовками, так и с туфлями на каблуках.

Мода,Белла Хадид,
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