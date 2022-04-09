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2 часа назад

Российский дизайнер назвала причину любви звезд к откровенным нарядам

Lenta.ru

Основательница бренда одежды Meow'one, российский дизайнер Анастасия Барышева назвала причину любви звезд к откровенным нарядам. Комментарий специалистки приводит издание «Газета.Ru».

Российский дизайнер назвала причину любви звезд к откровенным нарядам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению эксперта, надевая подобную одежду, девушки не ставят целью продемонстрировать результаты тренировок в спортзале. Напротив, они носят платья из прозрачных тканей ради того, чтобы выражать свою индивидуальность и бороться с навязанными обществом стандартами.

«Тело всегда было предметом искусства. "Голые" платья — это прежде всего крик о снятии рамок, запретов и устаревших стереотипов. Это не столько внешнее обнажение, сколько внутреннее. Это целый перформанс!» — заявила дизайнер.

Кроме того, Барышева отметила, что на фоне развивающейся тенденции проявлять любовь и заботу к своему телу, каждая здоровая девушка может позволить себе подобную откровенную одежду. При этом, по ее словам, это не касается женщин, у которых наблюдаются чрезмерная худоба или полнота.

Известно, что в последнее время многие знаменитости не единожды были замечены на красных дорожках в вышеуказанных «голых» платьях. Так, среди них звезда «Сумерек» Кристен Стюарт, «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио, светская львица Пэрис Хилтон и беременная певица Рианна.

Мода,Пэрис Хилтон,Кристен Стюарт,
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