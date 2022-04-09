Российский дизайнер назвала причину любви звезд к откровенным нарядам

Основательница бренда одежды Meow'one, российский дизайнер Анастасия Барышева назвала причину любви звезд к откровенным нарядам. Комментарий специалистки приводит издание «Газета.Ru».

По мнению эксперта, надевая подобную одежду, девушки не ставят целью продемонстрировать результаты тренировок в спортзале. Напротив, они носят платья из прозрачных тканей ради того, чтобы выражать свою индивидуальность и бороться с навязанными обществом стандартами.

«Тело всегда было предметом искусства. "Голые" платья — это прежде всего крик о снятии рамок, запретов и устаревших стереотипов. Это не столько внешнее обнажение, сколько внутреннее. Это целый перформанс!» — заявила дизайнер.

Кроме того, Барышева отметила, что на фоне развивающейся тенденции проявлять любовь и заботу к своему телу, каждая здоровая девушка может позволить себе подобную откровенную одежду. При этом, по ее словам, это не касается женщин, у которых наблюдаются чрезмерная худоба или полнота.