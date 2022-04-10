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1 час назад

Историк моды заявил о важности фундамента стиля

Мослента

Историк моды, ведущий популярной программы «Модный приговор» Александр Васильев в личном Telegram-канале заявил о важности фундамента стиля для женщины.

Историк моды заявил о важности фундамента стиля
Фото: МослентаМослента

«На чем держится "стильность"? Во-первых, внешний вид. Но это не обязательно "классическая" красота или популярные "90/60/90". Во внешности без "изюминки" никак!» — подчеркнул эксперт. Во-вторых, продолжил он, важен состав гардероба. «Я не устану повторять, что ценность гардероба определяет не "брендовость", а цветовые и стилистические предпочтения и то, как гардероб соответствует формам тела своей хозяйки», — написал Васильев.

Историк моды отметил, что также нужно учитывать детали прически, украшения, парфюмерию. Но и на этом его список не был закончен. «Чтобы быть стильной женщиной, вам также нужны: поставленный голос, элегантность движений, мимики и жестов, правильная осанка, стильные элементы интерьера в квартире или доме, соответствующий круг друзей и знакомых, правильные музыкальные вкусы, выбор сериалов и фильмов…» — перечислил знаменитый телеведущий.

Ранее Васильев перечислил положительные стороны секонд-хендов.

Мода,Александр Васильев,
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