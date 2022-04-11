Названы самые удачные фасоны купальников для маленькой груди

Модный редактор Софи Кокетт назвала самые удачные фасоны бикини для женщин с маленькой грудью. Об этом она написала в своей колонке в журнале Glamour.

Журналистка призналась, что является обладательницей размера В (второй размер по российской системе). Она считает, что имеет достаточно большой выбор подходящих ее фигуре купальников: от бикини с бра-«шторками» и бандо до халтеров с завязками вокруг шеи. Тем не менее, по мнению Кокетт, не все женщины удовлетворены своей небольшой грудью и хотели бы визуально ее увеличить.