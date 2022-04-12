Журналисты назвали замену белому свадебному платью

Журналисты New York Times назвали замену классическому свадебному платью белого цвета. Рассуждения на эту тему опубликованы на сайте издания.

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Редакторы побеседовали с аудитором Элизабет Арасеви из Блумингтона, США, которая вместо белого подвенечного наряда выбрала пышное красное платье с черным кружевом. 36-летняя американка призналась, что отказалась от классического свадебного образа в пользу яркого наряда, потому что не хотела следовать устаревшим стандартам, которые приняты обществом.

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Авторы материала заявили, что Арасеви — не единственная невеста, которая решила выйти замуж в непривычном для широкой публики платье. Согласно исследованию портала по подготовке к торжествам Brides and Investopedia, в котором приняли участие 1000 человек, 28 процентов опрошенных хотят быть на свадьбе в нарядах ярких оттенков.

Кроме того, представители интернет-магазина Etsy заявили, что в 2021 году количество поисковых запросов на тему ярких свадебных атрибутов, в том числе платьев, костюмов, вуалей и украшений, выросло на 223 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Представители нынешнего поколения заботятся о том, чтобы их свадьбы обсуждали в соцсетях, и стремятся выделиться из толпы», — пояснила модельер Анастасия Стивенсон.

В то же время организатор праздников Линзи Кент заявила, что символизирующее непорочность белое платье устарело у современных невест, для которых брак перестал быть главной прерогативой в жизни.

Отмечается, что на данный момент самым популярным альтернативным цветом является розовый.

«Последние полтора года мы также видим запрос на черные, красные и синие наряды. По этой причине мы увеличили количество ярких платьев в нашей линейке на 30 процентов», — высказалась в заключение вице-президент свадебного салона David’s Bridal Хизер Макрейнольдс.