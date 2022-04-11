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45 минут назад

Мастер перечислил самые безвкусные татуировки

Lenta.ruиещё 1

Мастер Джаванн из Лондона перечислил самые безвкусные дизайны татуировок. Соответствующий материал приводит издание The Sun.

Мастер перечислил самые безвкусные татуировки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, татуировщик назвал неэстетичным рисунок бабочки, выполненный на пояснице. По его словам, данный дизайн был популярен во времена моды на джинсы с низкой посадкой и велюровые спортивные костюмы, однако в настоящий момент утратил свою актуальность. Также эксперт отметил, что предпочитает не наносить на кожу клиентов имена их партнеров. По его мнению, подобные надписи не обладают художественной ценностью, а также могут принести проблемы их обладателям в будущем.

Кроме того, мастер включил в список безвкусных тату изображение следов поцелуев и рисунки ловцов снов, особенно если они размещены на спине.

Ранее в апреле мастер студии Tattooing Tattoos Йэн Пэрри из Англии назвал главные ошибки клиентов перед нанесением первого тату. Пэрри назвал употребление алкоголя неразумным решением перед первым посещением тату-салона, поскольку многие клиенты сожалеют о рисунке после сеанса. Кроме того, людям следует тщательно выбирать мастера и отдавать предпочтение авторитетному специалисту с портфолио, посоветовал он.

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