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25 минут назад

Назван самый модный фасон пальто на весну 2022 года

Lenta.ruиещё 1

Модные редакторы Софи Кокетт и Александра Фюллертон назвали самый модный фасон пальто на весну 2022 года. О тренде журналистки рассказали в интервью британской версии журнала Glamour.

Назван самый модный фасон пальто на весну 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Выяснилось, что популярность в нынешнем сезоне обрели пальто-рубашки. Отмечается, что гибридный фасон вещи отличается прямым кроем и свободным силуэтом. Как правило, данный предмет гардероба выполняется из плотной ткани и часто оформлен крупными карманами.

Согласно материалу, некоторые модели подобных пальто также дополнены поясом, что позволяет подчеркнуть линию талии. По мнению редакции, такая верхняя одежда будет одинаково стильно смотреться как застегнутой, так и подпоясанной. Кроме того, пальто-рубашку можно носить и нараспашку.

Журналисты подчеркнули, что упомянутый предмет гардероба является удобной повседневной альтернативой блейзеру и более легкой заменой пальто в теплую погоду. Эксперты утверждают, что сочетать вещь можно с любой одеждой — свободными джинсами и брюками-джоггерами, велосипедками и летящими платьями миди. Вдобавок пальто-рубашки нередко носят в ансамбле с хлопковыми футболками и базовыми водолазками.

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