Назван самый модный фасон пальто на весну 2022 года

Модные редакторы Софи Кокетт и Александра Фюллертон назвали самый модный фасон пальто на весну 2022 года. О тренде журналистки рассказали в интервью британской версии журнала Glamour.

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Выяснилось, что популярность в нынешнем сезоне обрели пальто-рубашки. Отмечается, что гибридный фасон вещи отличается прямым кроем и свободным силуэтом. Как правило, данный предмет гардероба выполняется из плотной ткани и часто оформлен крупными карманами.

Согласно материалу, некоторые модели подобных пальто также дополнены поясом, что позволяет подчеркнуть линию талии. По мнению редакции, такая верхняя одежда будет одинаково стильно смотреться как застегнутой, так и подпоясанной. Кроме того, пальто-рубашку можно носить и нараспашку.