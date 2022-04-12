Дерзкие тренды, которые вернулись из нулевых

Эстетикой 2000-х сегодня увлекаются все: одни вспоминают шумные вечеринки, другие — как отстирывали автозагар с белых футболок. Мы же составили топ модных тенденций эпохи, которые заметно повлияли на моду последних сезонов и стиль многих фэшиониста во главе с Беллой Хадид и Дуа Липой. В нашем списке — только самые смелые!

Микроюбки

Видео дня

Кажется, кроп-рубашки и микроюбки Miu Miu, максимально оголяющие живот и ноги, обсудили и примерили в прямом смысле все. Что поделать — тренд. Решиться на такую длину сможет не каждая, зато мотивации тенденция даст сполна. Внимание определенно приковано к прессу, и теплый сезон в скором времени покажет, кто упражнялся с гантелями, а кто с пончиками.

Короткие топы и джинсы на бедрах

Продолжая тему талии и косых мышц, напомним, что короткий верх и в паре с низкой посадкой — самый неоднозначный камбэк нулевых. Уже давно его поддерживает Эмили Ратаковски, которая миксует пин-топ The Attico и спадающие на бедра джинсы, будто позаимствованные в гардеробе мужа.

Акцентные ремни

Последние коллекции Blumarine — отличный гид, объясняющий, как применять тенденции 2000-х в современной модной практике. Вдогонку к шортам и юбкам формата «микро» и джинсам низкой посадки ловите широкие ремни с акцентными пряжками. Многие поймают теплое ностальгическое чувство по временам, когда велась охота на усыпанных стразами бабочек и логотипы модных брендов.

Экстремальные разрезы

Платья с разрезами не прощаются с нами и в этом сезоне, а наоборот — оставляют все меньше места для фантазии. Один из самых нескромных вариантов показала Леони Ханне перед показом Balmain: инфлюэнсер вышла в жгуче-алом платье, в котором одна сторона соответствует образу образцовой леди, а вторая — дерзкой бунтарке. Для справки: нижнее белье покинуло чат!

Кардиган на голое тело

Кардиганы на голое тело — взрывной тренд последних сезонов. Самые модные девушки носят укороченные варианты, застегивая их на одну пуговицу, а также трикотажные пин-топа, которые едва держатся на крошечной застежке. За самую рискованную вещь благодарим Симона Порта Жакмюса, который полностью перевернул представление об этом базовом предмете гардероба.

Белье напоказ