Дерзкие тренды, которые вернулись из нулевых

Эстетикой 2000-х сегодня увлекаются все: одни вспоминают шумные вечеринки, другие — как отстирывали автозагар с белых футболок. Мы же составили топ модных тенденций эпохи, которые заметно повлияли на моду последних сезонов и стиль многих фэшиониста во главе с Беллой Хадид и Дуа Липой. В нашем списке — только самые смелые!
Кажется, кроп-рубашки и микроюбки Miu Miu, максимально оголяющие живот и ноги, обсудили и примерили в прямом смысле все. Что поделать — тренд. Решиться на такую длину сможет не каждая, зато мотивации тенденция даст сполна. Внимание определенно приковано к прессу, и теплый сезон в скором времени покажет, кто упражнялся с гантелями, а кто с пончиками.
Продолжая тему талии и косых мышц, напомним, что короткий верх и в паре с низкой посадкой — самый неоднозначный камбэк нулевых. Уже давно его поддерживает Эмили Ратаковски, которая миксует пин-топ The Attico и спадающие на бедра джинсы, будто позаимствованные в гардеробе мужа.
Последние коллекции Blumarine — отличный гид, объясняющий, как применять тенденции 2000-х в современной модной практике. Вдогонку к шортам и юбкам формата «микро» и джинсам низкой посадки ловите широкие ремни с акцентными пряжками. Многие поймают теплое ностальгическое чувство по временам, когда велась охота на усыпанных стразами бабочек и логотипы модных брендов.
Платья с разрезами не прощаются с нами и в этом сезоне, а наоборот — оставляют все меньше места для фантазии. Один из самых нескромных вариантов показала Леони Ханне перед показом Balmain: инфлюэнсер вышла в жгуче-алом платье, в котором одна сторона соответствует образу образцовой леди, а вторая — дерзкой бунтарке. Для справки: нижнее белье покинуло чат!
Кардиганы на голое тело — взрывной тренд последних сезонов. Самые модные девушки носят укороченные варианты, застегивая их на одну пуговицу, а также трикотажные пин-топа, которые едва держатся на крошечной застежке. За самую рискованную вещь благодарим Симона Порта Жакмюса, который полностью перевернул представление об этом базовом предмете гардероба.
Стилисты давно призывают не откладывать красивое белье для особых случаев. Солидарны с ними и дизайнеры, которые заявляют, что интригующие кружева стоит носить исключительно напоказ. Например, как это делает Ирина Шейк: модель отправилась на прогулку с дочкой в комбинезоне Burberry нараспашку и продемонстрировала черное бра всему Манхэттену.