Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
2 часа назад

Пресс напоказ и еще 5 дерзких трендов, вернувшихся из нулевых

Passion.ru

Эстетикой 2000-х сегодня увлекаются все: одни вспоминают шумные вечеринки, другие — как отстирывали автозагар с белых футболок. Мы же составили топ модных тенденций эпохи, которые заметно повлияли на моду последних сезонов и стиль многих фэшиониста во главе с Беллой Хадид и Дуа Липой. В нашем списке — только самые смелые!

Дерзкие тренды, которые вернулись из нулевых
Фото: Passion.ruPassion.ru

Микроюбки

Видео дня

Кажется, кроп-рубашки и микроюбки Miu Miu, максимально оголяющие живот и ноги, обсудили и примерили в прямом смысле все. Что поделать — тренд. Решиться на такую длину сможет не каждая, зато мотивации тенденция даст сполна. Внимание определенно приковано к прессу, и теплый сезон в скором времени покажет, кто упражнялся с гантелями, а кто с пончиками.

Короткие топы и джинсы на бедрах

Продолжая тему талии и косых мышц, напомним, что короткий верх и в паре с низкой посадкой — самый неоднозначный камбэк нулевых. Уже давно его поддерживает Эмили Ратаковски, которая миксует пин-топ The Attico и спадающие на бедра джинсы, будто позаимствованные в гардеробе мужа.

Акцентные ремни

Последние коллекции Blumarine — отличный гид, объясняющий, как применять тенденции 2000-х в современной модной практике. Вдогонку к шортам и юбкам формата «микро» и джинсам низкой посадки ловите широкие ремни с акцентными пряжками. Многие поймают теплое ностальгическое чувство по временам, когда велась охота на усыпанных стразами бабочек и логотипы модных брендов.

Экстремальные разрезы

Платья с разрезами не прощаются с нами и в этом сезоне, а наоборот — оставляют все меньше места для фантазии. Один из самых нескромных вариантов показала Леони Ханне перед показом Balmain: инфлюэнсер вышла в жгуче-алом платье, в котором одна сторона соответствует образу образцовой леди, а вторая — дерзкой бунтарке. Для справки: нижнее белье покинуло чат!

Кардиган на голое тело

Кардиганы на голое тело — взрывной тренд последних сезонов. Самые модные девушки носят укороченные варианты, застегивая их на одну пуговицу, а также трикотажные пин-топа, которые едва держатся на крошечной застежке. За самую рискованную вещь благодарим Симона Порта Жакмюса, который полностью перевернул представление об этом базовом предмете гардероба.

Белье напоказ

Стилисты давно призывают не откладывать красивое белье для особых случаев. Солидарны с ними и дизайнеры, которые заявляют, что интригующие кружева стоит носить исключительно напоказ. Например, как это делает Ирина Шейк: модель отправилась на прогулку с дочкой в комбинезоне Burberry нараспашку и продемонстрировала черное бра всему Манхэттену.

Мода,Белла Хадид,Ирина Шейк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители