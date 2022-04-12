6 универсальных пар обуви на весну

За зиму устали от ботинок? Когда проводишь в ботинках ощутимую часть года, желание снять их с наступлением первых тёплых дней – вполне понятно.

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Поэтому самое время добавить в свой обувной гардероб стильную, комфортную и не менее универсальную альтернативу!

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Предлагаем взглянуть на 6 пар обуви, которой легко можно заменить ботинки этой весной.

1. Челси

Последние несколько лет в моде были массивные челси на тракторной подошве. На сегодняшний день тенденция сдвинулась в сторону более лаконичных и классических моделей.

Такие челси будут одинаково хорошо сочетаться как со строгим костюмом, так и с расслабленными джинсами.

С верхней одеждой тоже всё просто: можно носить с пальто, косухой, тренчем и суперактуальным этой весной бомбером.

Из актуальных акцентных деталей – цепи. Выглядит дорого, роскошно и придаёт образам ноту шика. А ещё в этом сезоне снова становится очень популярной лаковая кожа. Она вносит в образ лоск.

2. Сапоги

Идеальный выбор для тех, кто за зиму соскучился по женственным образам. Сапоги можно носить с юбками и платьями любой длины, а смелые модницы могут поэкспериментировать и с брюками.

Особое внимание стоит обратить на сапоги с массивным каблуком. Они удобны, выглядят очень современно, а ещё придают силуэту хрупкости и утончённости.

Самым модным вариантом сапог этой весной будут лаконичные однотонные модели. Они выглядят свежо, женственно и эстетично.

А именно белые сапоги станут ключевым трендом весны 2022. Носите их как в монохромном образе, так и смешивая с самыми яркими оттенками.

3. Ботильоны

Ботильоны поддержат любой образ: от женственного наряда до расслабленного кэжуал аутфита.

Лёгкая, элегантная и всегда актуальная пара станет отличным промежуточным вариантом, когда в сапогах уже жарко, а для туфель ещё рановато.

Ботильоны в тёмных оттенках станут более практичным выбором, а если хочется праздничности в образах, присмотритесь к светлым цветам или оттенкам металлик. Такие ботильоны будут выглядеть дерзко, ярко и точно не оставят свою обладательницу без внимания.

А ещё рекомендуем присмотреться к блёсткам и пайеткам. Сверкающие ботильоны гармонично украсят любой образ: даже самое простое сочетание станет настоящим фешн-шедевром.

Что касается актуальных деталей, то небольшая платформа и устойчивый каблук не только в тренде, но ещё и очень комфортны для повседневной носки.

Не сдаёт позиций и всеми любимый каблук kitten heel – идеальный микс женственности и удобства.

Ботильоны с таким каблуком добавят шика любому образу и не доставят дискомфорта, даже если вы много передвигаетесь пешком.

4. Казаки

Если хочется добавить в образы бунтарства в духе Дикого Запада, присмотритесь к казакам. Ставшие классикой на все времена, казаки легко сочетаются с совершенно различными вещами и вмиг способны освежить привычные образы.

Базовые джинсы, цветочное платье или юбка-карандаш…сложно представить, с чем казаки бы не сочетались.

А если за окном дождь, можно легко примерить на себя образ как у героинь стритстайла – заправив брюки или джинсы в казаки. Стильно и практично!

5. Кроссовки

Когда тёплая погода вернётся окончательно, мы уверены, что в гардеробах большинства почётное место займут кроссовки и кеды.

В плане сочетаний этот сезон не стал исключением, поэтому продолжаем носить спортивную обувь с любыми вещами: от трикотажного костюма до элегантного платья.

А вот актуальные детали слегка поменялись. По-прежнему остаются актуальны «винтажные» модели, но к ним присоединяются варианты с яркими дизайнами, а также dad sneakers – массивные кроссовки в духе 90-х.

Но не путайте их с приевшимися Balenciaga – этот тренд вернуться пока ещё не готов.

6. Лоферы

Лоферы – просто незаменимы весной. Они идеально подходят не только для образов в стиле преппи, но и для повседневных, деловых и даже праздничных аутфитов.

Хотя бы одной парой этой вечно актуальной обуви стоит обзавестись. Вы увидите, как преобразятся ваши образы! К тому же это отличный выбор для прохладных весенних и летних дней.

Пока в тренде массивная подошва – и она долго останется актуальна (это особенно практично в дождь).

Что касается цвета, для максимального количества сочетаний, присмотреть к базовым оттенкам, а если хочется цветовых акцентов, обратите внимание на яркие тона.

Этой весной актуальны небесно-голубой, лимонно-жёлтый и жизнерадостный оранжевый. Яркая пара лоферов однозначно привлечёт к себе внимание и соберёт тонну восторженных комплиментов!

А ещё в этом сезоне в моде текстуры: бархат, замша, лакированная кожа, покрытие из глиттера и ещё множество самых различных вариантов.