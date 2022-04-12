Назван самый актуальный купальник на лето 2022 года

Бикини-кроше (техника вязания крючком, с помощью которой создается полотно с ажурными узорами — прим. «Ленты. ру») назвали самыми актуальными купальниками лета 2022 года. О тенденции рассказала редакция Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Издание привело данные крупного британского ретейлера New Look, которые были получены на базе платформы Pinterest. Согласно исследованию, в общей сложности пользователи сохранили изображения с одеждой-кроше более 300 тысяч раз. Кроме того, многие юзеры обращаются к поисковым системам за дополнительной информацией о том, с какими предметами гардероба лучше всего сочетать данный тренд.

Утверждается, что упомянутая пляжная одежда обрела популярность благодаря знаменитостям, в том числе солистке The Pussycat Dolls Николь Шерзингер, американской модели Крисси Тейген и блогерше Деми Роуз.