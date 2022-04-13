Перечислены самые модные женские рубашки на лето 2022 года

Редактор Хенрик Личке перечислил самые модные женские рубашки на весну и лето 2022 года. О тенденциях журналист рассказал в своей колонке для британской версии журнала Vogue.
По словам эксперта, рубашки различных фасонов часто встречались в сезонных коллекциях знаменитых брендов. Например, креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли выпустил модели oversize со вставками из сетки, основательница Miu Miu Миучча Прада — оксфордские рубашки голубого цвета, а бельгийский дизайнер Раф Симонс — модели в яркую полоску и с контрастными воротниками.
Личке советует обратить внимание на варианты из шелка и кружевных тканей, с вышивкой и пестрыми принтами по мотивам декоративно-прикладного искусства. Рекомендуется составлять образы с рубашками по принципу многослойности, надевая их поверх футболок или водолазок. Превратить наряд из повседневного в вечерний, по мнению автора, помогут акцентные серьги и обувь на каблуке.