Перечислены самые модные женские рубашки на лето 2022 года

Редактор Хенрик Личке перечислил самые модные женские рубашки на весну и лето 2022 года. О тенденциях журналист рассказал в своей колонке для британской версии журнала Vogue.

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По словам эксперта, рубашки различных фасонов часто встречались в сезонных коллекциях знаменитых брендов. Например, креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли выпустил модели oversize со вставками из сетки, основательница Miu Miu Миучча Прада — оксфордские рубашки голубого цвета, а бельгийский дизайнер Раф Симонс — модели в яркую полоску и с контрастными воротниками.