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19 минут назад

Перечислены самые модные женские рубашки на лето 2022 года

Lenta.ru

Редактор Хенрик Личке перечислил самые модные женские рубашки на весну и лето 2022 года. О тенденциях журналист рассказал в своей колонке для британской версии журнала Vogue.

Перечислены самые модные женские рубашки на лето 2022 года
Фото: lenta.rulenta.ru

По словам эксперта, рубашки различных фасонов часто встречались в сезонных коллекциях знаменитых брендов. Например, креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли выпустил модели oversize со вставками из сетки, основательница Miu Miu Миучча Прада — оксфордские рубашки голубого цвета, а бельгийский дизайнер Раф Симонс — модели в яркую полоску и с контрастными воротниками.

Личке советует обратить внимание на варианты из шелка и кружевных тканей, с вышивкой и пестрыми принтами по мотивам декоративно-прикладного искусства. Рекомендуется составлять образы с рубашками по принципу многослойности, надевая их поверх футболок или водолазок. Превратить наряд из повседневного в вечерний, по мнению автора, помогут акцентные серьги и обувь на каблуке.

Мода,Женский журнал,Пьерпаоло Пиччоли,Миучча Прада,
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