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1 час назад

Балетки вновь вернулись в моду

Lenta.ru

Балетки, которые были особенно популярны в 2010-х годах, вновь вернулись в моду благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал приводит портал Who What Wear.

Балетки вновь вернулись в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что во время подиумного сезона FW22 именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутой обуви. Так, люксовый бренд Miu Miu предложил сочетать балетки в бежевых и коричневых оттенках с гольфами и юбками длины миди. В тоже время манекенщицы Chanel представили на дефиле легендарные балетки марки, которые модельеры дополнили новыми деталями, такими как браслеты и цепочки.

По мнению модных редакторов, балетки стали популярными среди многих знаменитостей, поскольку данная обувь сочетается с любым предметом гардероба. Например, американский инфлюенсер Фелиция Акерстром вышла в свет в балетках Chanel и актуальной в нынешнем сезоне мини-юбке. В то же время блогерша Девон Карлсон предпочитает носить черные балетки с низко посаженной юбкой-слип и кожаной курткой.

Мода,Chanel,
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