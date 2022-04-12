Балетки вновь вернулись в моду

Балетки, которые были особенно популярны в 2010-х годах, вновь вернулись в моду благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал приводит портал Who What Wear.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что во время подиумного сезона FW22 именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутой обуви. Так, люксовый бренд Miu Miu предложил сочетать балетки в бежевых и коричневых оттенках с гольфами и юбками длины миди. В тоже время манекенщицы Chanel представили на дефиле легендарные балетки марки, которые модельеры дополнили новыми деталями, такими как браслеты и цепочки.