Asos из-за ухода из России может лишиться $18 млн за полгода

Решение интернет-магазина одежды Asos перестать работать в России может привести к потере £14 млн ($18 млн) в следующие полгода. Об этом менеджеры компании предупредили акционеров. Они также считают, что рост темпа продаж снизится на 2%. Ранее Asos, как и другие бренды, заявил, что уходит из России. Из РФ также ушли Nike, Uniqlo, Zara и другие компании.

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Как отметил The Guardian, причина возможной потери денег — не только уход из России, но и снижающаяся платёжеспособность покупателей из ЕС и США на фоне роста инфляции.

С февраля 2020 года по февраль 2021-го Asos заработала £106,4 млн ($138,6 млн) за счёт работы во всех странах присутствия. Продажи интернет-магазина в Британии выросли за этот период на 8%, в США — на 11%.

В Asos заявили, что прибыль выросла за счёт добавления брендов Topshop (Topman, Miss Selfridge, HIIT) на сайт. Ретейлер купил Topshop в начале 2021 года.

Интернет-магазин Asos объявил о приостановке продаж в РФ в начале марта. Британская платформа работала в стране с 2013 года, и российский рынок входил в число самых успешных.

Сейчас на российском сайте компании нет товаров, на главной странице есть надпись: «Приносим свои извинения, но сейчас и до дальнейших уведомлений мы не можем обрабатывать заказы от клиентов в России».