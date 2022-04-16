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31 минуту назад

Почему нельзя стирать носки и белье вместе

Даша Краснова

Носки и трусы – самые популярная одежда в гардеробе, которую люди старают чаще всего. "Рамблер" выяснил, можно ли стирать носки и трусы вместе.

Почему нельзя стирать носки и белье вместе
Фото: unsplash.comunsplash.com

Долгое время эти изделия отстирывали вручную двумя способами:

  • носки и трусы намыливали, терли, а затем смывали с них грязь вместе с пеной. Делали это сразу после смены белья.
  • замачивали с мылом или порошком в тазу, а затем выполаскивали.

Первые стиральные машины не были припособлены для стирки таких вещей, поэтому рвали и вытягивали ткань. Также иногда носки и трусы, благодаря небольшим размерам, периодически застревали внутри машины.

С появлением автоматических стиральных машин ситуация в корне изменилась. На сегодняшний день их функции позволяют регулировать температуру обработки от 30 до 90 градусов, учитывать качество материала.

Однако эксперты считают соседство трусов и носков нежелательным по гигиеническим соображениям. Это связано с возможной опасностью распространения болезнетворных организмов.

  • для полного уничтожения вирусов и микробов температура воды должна быть не менее 60 градусов;
  • грибок полностью погибает, находясь в воде с моющим средством при температуре от 80 градусов и выше в течение 20 минут.

Так что использование программ со щадящим режимом не избавит от проблемы санитарии.

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