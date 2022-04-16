Почему нельзя стирать носки и белье вместе

Носки и трусы – самые популярная одежда в гардеробе, которую люди старают чаще всего. "Рамблер" выяснил, можно ли стирать носки и трусы вместе.
Долгое время эти изделия отстирывали вручную двумя способами:
Первые стиральные машины не были припособлены для стирки таких вещей, поэтому рвали и вытягивали ткань. Также иногда носки и трусы, благодаря небольшим размерам, периодически застревали внутри машины.
С появлением автоматических стиральных машин ситуация в корне изменилась. На сегодняшний день их функции позволяют регулировать температуру обработки от 30 до 90 градусов, учитывать качество материала.
Однако эксперты считают соседство трусов и носков нежелательным по гигиеническим соображениям. Это связано с возможной опасностью распространения болезнетворных организмов.
Так что использование программ со щадящим режимом не избавит от проблемы санитарии.