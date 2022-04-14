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2 часа назад

Названы вечно модные сочетания базовых вещей

Lenta.ru

Модные редакторы Who What Wear назвали шесть вечно модных сочетаний базовых предметов гардероба. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы вечно модные сочетания базовых вещей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты составили подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по их мнению, остаются актуальными и весной 2022 года. Так, например, в список попали полосатые рубашки и водолазки без рукавов, которые пользуются популярностью еще с 1990-х годов.

Помимо этого, среди базовых трендов редакторы назвали сочетание двойного денима. Авторы материала рекомендуют читателям одновременно носить рубашки и брюки из джинсы. Кроме того, отмечается, что в моду вошли классические юбки длины миди и сапоги до колена.

В заключение специалисты рекомендуют в нынешнем сезоне обратить внимание на атласные платья в бельевом стиле моделей слип и комбинация. «Для вечернего образа выберите платье-слип, а затем наденьте блейзер и туфли на каблуках, чтобы завершить наряд. Такое сочетание будет актуально всегда», — уточнили они.

Ранее в апреле редакторы Who What Wear перечислили шесть модных трендов лета 2022 года. В список, например, попали разноцветные пиджаки и платья с яркими цветочными принтами. Помимо этого, широкую популярность обретут сандалии и босоножки на шпильках с тонкими ремешками, шелковые юбки длины миди и плетеные объемные сумки.

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