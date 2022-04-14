Названы вечно модные сочетания базовых вещей

Модные редакторы Who What Wear назвали шесть вечно модных сочетаний базовых предметов гардероба. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Журналисты составили подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по их мнению, остаются актуальными и весной 2022 года. Так, например, в список попали полосатые рубашки и водолазки без рукавов, которые пользуются популярностью еще с 1990-х годов.

Помимо этого, среди базовых трендов редакторы назвали сочетание двойного денима. Авторы материала рекомендуют читателям одновременно носить рубашки и брюки из джинсы. Кроме того, отмечается, что в моду вошли классические юбки длины миди и сапоги до колена.

В заключение специалисты рекомендуют в нынешнем сезоне обратить внимание на атласные платья в бельевом стиле моделей слип и комбинация. «Для вечернего образа выберите платье-слип, а затем наденьте блейзер и туфли на каблуках, чтобы завершить наряд. Такое сочетание будет актуально всегда», — уточнили они.