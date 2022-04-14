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2 часа назад

Стилистка дала советы по выбору выпускного платья

Lenta.ru

Российская стилистка и психолог Лана Волохова дала советы по выбору платья на выпускной вечер. Рассуждениями на эту тему она поделилась с «Газетой.Ru».

Стилистка дала советы по выбору выпускного платья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Собеседница издания рекомендует читательницам приобрести удобный наряд, который не будет сковывать движения во время танцев. По этой причине вместо дорогого платья в пол лучше выбрать комфортную в носке одежду.

«Выпускное платье нужно выбирать как спортивную экипировку: присесть, прилечь и пошевелить всеми конечностями», — объяснила она.

Имиджмейкер также посчитала нецелесообразным полагаться на вкусы родственников при выборе образа для выпускного. По мнению эксперта, видение старшего поколения о моде во многом устарело.

«Нелепым платьем будет то, которое выбрали мама и бабушка, исходя из своих пониманий прекрасного и древних правил приличия», — пояснила женщина.

Специалистка посоветовала девушкам купить классическое и лаконичное платье без сложных драпировок и обилия декоративных элементов или присмотреться к костюмам и комбинезонам. Волохова обратила внимание на то, что пиджак и брюки возможно носить и после торжества в повседневной жизни, сочетая их с джинсами и тренчами.

Ранее в апреле другая российская стилистка Анастасия Михайлова показала способ стать стройнее с помощью пиджака. Эксперт уточнила, что удлиненный жакет приталенного кроя, оформленный зауженным лацканом и не контрастирующий с остальными составляющими образа, обладает стройнящим эффектом. При этом изделие средней длины свободного кроя с широким лацканом, выполненное в акцентном цвете, зрительно увеличивает силуэт.

Мода,Анастасия Михайлова,
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