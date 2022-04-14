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2 часа назад

Мужчины стали чаще носить прозрачное нижнее белье и кружево

Газета.Ru

Среди мужчин вырос спрос на прозрачное нижнее белье и кружево. Об этом сообщает The New York Times.

Мужчины стали чаще носить прозрачное нижнее белье и кружево
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Производители мужского нижнего белья расширяют свой ассортимент, пополняя каталоги моделями, сшитыми из материалов, которые принято считать типично "женскими", а именно — из сетчатых тканей, кружева и шелка. Так, американский бренд Leak NYC предлагает покупателям ажурные боди со шлейками, а итальянская марка Cosabella продает прозрачные стринги.

У Fleur du Mal популярностью пользуются кружевные боксеры. По словам основательницы бренда Дженнифер Цуккарини, они были распроданы за два дня, и более пятисот человек встали в очередь за новой партией.

Одним из первых линейку откровенного мужского нижнего белья выпустил бренд Рианны Savage x Fenty в феврале 2020 года. В коллекцию, приуроченную ко Дню святого Валентина, вошли укороченные сетчатые топы алого цвета, атласные шлейки, боксеры с принтом в виде сердец и плавки с прозрачными вставками.

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