Мужчины стали чаще носить прозрачное нижнее белье и кружево

Среди мужчин вырос спрос на прозрачное нижнее белье и кружево. Об этом сообщает The New York Times.

Производители мужского нижнего белья расширяют свой ассортимент, пополняя каталоги моделями, сшитыми из материалов, которые принято считать типично "женскими", а именно — из сетчатых тканей, кружева и шелка. Так, американский бренд Leak NYC предлагает покупателям ажурные боди со шлейками, а итальянская марка Cosabella продает прозрачные стринги.

У Fleur du Mal популярностью пользуются кружевные боксеры. По словам основательницы бренда Дженнифер Цуккарини, они были распроданы за два дня, и более пятисот человек встали в очередь за новой партией.