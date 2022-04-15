Васильев назвал пять способов выглядеть стильно в любом возрасте

Историк моды Александр Васильев назвал пять универсальных способов, которые позволяют женщинам выглядеть стильно и эффектно в любом возрасте. Рекомендации он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам телеведущего, женщины часто испытывают неуверенность при составлении гардероба, поскольку не умеют правильно подчеркивать индивидуальные особенности своей внешности.

«Поэтому мы часто можем увидеть на улице, корпоративе или званом ужине женщин в таких костюмах: "перетянутая гусеница" в очень тесном наряде, "бледная моль" или наоборот "яркий попугай"»,

— написал Васильев.

Он призвал отказаться от одежды из дорогих тканей в дневное время. По словам ведущего, кружева, атлас и бархат визуально старят любую женщину. Кроме того, по мнению Васильева, оливковые, земляные и бледные цвета придают коже нездоровый оттенок, в то время как персиковые и другие светлые тона в портретной зоне освежают внешний вид.