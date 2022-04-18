Стилист назвал модную замену классическому пальто

Британский стилист Шейн Уотсон назвал жакет модной заменой классическому пальто. Соответствующим мнением он поделился в интервью Daily Mail.

По словам эксперта моды, классическое пальто уступит место трем основным стилям жакетов: оверсайз и кожаным пиджакам, а также блейзерам в стиле сафари с поясом. Обозреватель объясняет тренд тем, что в нынешнем сезоне формальные наряды отходят на второй план, а пиджаки позволяют без усилий создавать более интересные образы.

Собеседник издания утверждает, что правильно подобранный блейзер подойдет к любому наряду. Уотсон рекомендует покупать упомянутый предмет гардероба прямого кроя и на размер больше. Так, например, эксперт ставит в пример образ редактора американского Vogue Анны Винтур, которая появилась на публике в кожаном приталенном пиджаке с отложным воротником.