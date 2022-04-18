Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Стилист назвал модную замену классическому пальто

Lenta.ruиещё 1

Британский стилист Шейн Уотсон назвал жакет модной заменой классическому пальто. Соответствующим мнением он поделился в интервью Daily Mail.

Стилист назвал модную замену классическому пальто
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта моды, классическое пальто уступит место трем основным стилям жакетов: оверсайз и кожаным пиджакам, а также блейзерам в стиле сафари с поясом. Обозреватель объясняет тренд тем, что в нынешнем сезоне формальные наряды отходят на второй план, а пиджаки позволяют без усилий создавать более интересные образы.

Собеседник издания утверждает, что правильно подобранный блейзер подойдет к любому наряду. Уотсон рекомендует покупать упомянутый предмет гардероба прямого кроя и на размер больше. Так, например, эксперт ставит в пример образ редактора американского Vogue Анны Винтур, которая появилась на публике в кожаном приталенном пиджаке с отложным воротником.

Ранее в апреле модный редактор портала Who What Wear Анна Лаплака назвала мешковатые штаны заменой джинсам в 2022 году. По словам эксперта, изделия, которые в последние несколько лет считались основным предметом любого гардероба, уступят место просторным брюкам со свободной посадкой, в частности карго и палаццо. Подобный предмет гардероба неоднократно был замечен на представителях уличной моды и блогерах, отметила журналистка.

Мода,Анна Винтур,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители