10 вещей Меган Маркл, которые должны быть у каждой модницы

Гардероб современных монарших особ продуман до мелочей и содержит в себе такие черты, как практичность, универсальность, уместность и демократичность.

Фото: Фотоколлаж Клюквиной Юлии Фотоколлаж Клюквиной Юлии

Одна из самых обсуждаемых модниц современности – герцогиня Сассекская Меган Маркл удачно применяет эти принципы при создании своих образов и нередко демонстрирует нам простые и стильные аутфиты.

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И кое-что из гардероба Меган точно стоит взять на заметку и приобрести в качестве базы.

1. Белая рубашка

Стилисты всего мира не устают напоминать: простая белая рубашка – незаменимая вещь. И, как доказывает нам Меган Маркл, она должна быть в гардеробе не только деловых леди, но и настоящих принцесс. А сочетать её можно как с зауженными брюками, так и с юбкой.

2. Водолазка

Ещё один базовый элемент гардероба – водолазка. Меган научила нас носить этот предмет так, чтобы выглядеть одновременно дорого и притягательно: сочетаем водолазку со струящейся шёлковой юбкой и создаём изысканный женственный образ, который идеально подойдёт и для наших широт.

3. Кожаная юбка-карандаш

Юбка-карандаш, привносящая нотку строгости и изысканности в любой образ – это хорошо, но ещё лучше, когда это современный кожаный вариант как у Меган Маркл.

Фотоколлаж Клюквиной Юлии

Выбирайте фасоны ниже колен и отдавайте предпочтение благородным оттенкам (изумрудный, винный, синий), а в качестве верха используйте джемпер или блузу и образ прекрасной леди готов.

4. Платье-футляр ниже колен

Платье-футляр считается универсальной вещью, подходящей представительницам разных типов фигур. Главное – правильно подобрать данную вещь. Платье не должно сильно обтягивать фигуру, собираться складками и выдавать все нюансы телосложения.

А ещё если вы планируете создать утончённый образ, стоит выбирать длину ниже колен, совсем как Меган Маркл.

5. Платье А-силуэта

Платье А-силуэта с акцентом на талии хорошо тем, что создаёт женственный образ и красивый правильный силуэт. А ещё оно отлично помогает скрывать недостатки, правильно расставлять акценты и визуально корректировать фигуру.

Не зря Меган так любит этот фасон и нередко выбирает его для мероприятий.

6. Минималистичное платье из денима

Деним – прекрасный материал, который, с одной стороны, отличается практичностью, а с другой – всегда поможет создать стильный образ.

Приглядитесь к платью из денима, которое Меган Маркл продемонстрировала в 2019 году на Открытом чемпионате США. Отличный вариант для современной активной девушки.

7. Маленькое чёрное платье

Прекрасный вариант маленького чёрного платья герцогиня Сассекская продемонстрировала в 2018 году. С акцентом на талии, неглубоким декольте, слегка расширяющееся книзу и создающее аккуратные складки – такой фасон прекрасно подошёл Меган и будет выигрышно смотреться на многих других девушках.

Фотоколлаж Клюквиной Юлии

8. Вечернее асимметричное чёрное платье

И, конечно же, у каждой представительницы прекрасного пола должно быть великолепное платье для вечернего выхода.

Сомневаетесь, какое выбрать?

Тогда взгляните на модель с ассиметричным верхом, которую продемонстрировала Меган в 2018 году: роскошное и в то же время минималистичное платье в пол, дополненное золотыми аксессуарами, гарантировано превратит вас в самую эффектную и стильную девушку на мероприятии.

9. Однотонный брючный костюм

Отличной альтернативой платью сего

дня может стать элегантный брючный костюм, который можно примерить как на дневное, так и на вечернее мероприятие.

Берём пример с Меган и ищем объёмный брючный костюм. А в качестве дополнения подойдут некрупные золотые украшения. Безупречно!

10. Бежевый тренч

Сколько бы ни ругали Меган Маркл за модные эксперименты, классику герцогиня тоже любит. Например, не выходящий из моды бежевый тренч неоднократно замечали на супруге принца Гарри.