Названы семь самых модных вещей весны и лета 2022 года

Редактор Шарли Тизер составила список из семи самых модных вещей весны и лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь эксперт рекомендует приобрести вязаный топ и сочетать его с укороченными джинсами и сандалиями, а для создания вечернего образа комбинировать вещь с прямыми брюками и туфлями-лодочками. Кроме того, актуальность набирают топы на кулиске (деталь одежды, через которую продеваются шнурки или резинки, позволяющие регулировать длину вещи — прим. «Ленты.ру»). Универсальным дополнением к гардеробу стилист также назвала комплект из кроп-топа и юбки длины миди с разрезом.

Вдобавок журналистка выделила свободные платья длины миди из легких материалов, которые, по ее словам, лучше носить в паре с брюками-клеш. Помимо этого, длинные платья-футболки будут пользоваться спросом в нынешнем сезоне. Данная одежда хорошо сочетается с сандалиями-биркенштоками, надетыми поверх белых носков, уточнила автор.