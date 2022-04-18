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1 час назад

Названы семь самых модных вещей весны и лета 2022 года

Lenta.ru

Редактор Шарли Тизер составила список из семи самых модных вещей весны и лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Названы семь самых модных вещей весны и лета 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь эксперт рекомендует приобрести вязаный топ и сочетать его с укороченными джинсами и сандалиями, а для создания вечернего образа комбинировать вещь с прямыми брюками и туфлями-лодочками. Кроме того, актуальность набирают топы на кулиске (деталь одежды, через которую продеваются шнурки или резинки, позволяющие регулировать длину вещи — прим. «Ленты.ру»). Универсальным дополнением к гардеробу стилист также назвала комплект из кроп-топа и юбки длины миди с разрезом.

Вдобавок журналистка выделила свободные платья длины миди из легких материалов, которые, по ее словам, лучше носить в паре с брюками-клеш. Помимо этого, длинные платья-футболки будут пользоваться спросом в нынешнем сезоне. Данная одежда хорошо сочетается с сандалиями-биркенштоками, надетыми поверх белых носков, уточнила автор.

Кроме того, Тизер заявила, что вновь обретают популярность босоножки на танкетке. Специалистка советует присмотреться к моделям с тонкими ремешками или на завязках и носить их с миди-платьями, расклешенными джинсами и легинсами. Трендовым аксессуаром редактор назвала сумку-ведро, которая имеет цилиндрическую форму, короткую ручку и зачастую дополнительный длинный плечевой ремень.

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