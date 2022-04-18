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1 час назад

Стилистка раскрыла простые способы выглядеть дорого

Lenta.ru

Лондонская стилистка Миранда Холдер поделилась простыми способами, которые помогут выглядеть дорого. Лайфхаки эксперт раскрыла в интервью Daily Mail.

Стилистка раскрыла простые способы выглядеть дорого
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь модный коуч рекомендует тщательно подбирать нижнее белье под одежду — это касается любых светлых вещей, таких как белые футболки и топы. По словам Холдер, сквозь них не должны быть видны бретели, резинки и швы.

Имиджмейкер также научила правильно подбирать аксессуары под тон кожи. Для этого необходимо поднести золотые и серебряные украшения к лицу и посмотреть, что больше сочетается с внешностью. «Бижутерия может как украсить, так и подчеркнуть признаки усталости — будто вы не спали неделю», — комментирует эксперт и добавляет, что акцентные серьги, броши и шелковые платки помогут быстро превратить образ из повседневного в вечерний.

Помимо этого, стилистка советует при составлении гардероба сделать упор на базовую одежду высокого качества. «Следует оценить, насколько вам нравится вещь, сколько раз вы наденете ее и найдется ли для нее место в вашем гардеробе», — утверждает автор.

Персональный шопер считает, что любые особенности телосложения можно легко подкорректировать с помощью правильной одежды. Так, например, создать «песочные часы» из атлетичной фигуры можно с помощью драпировок и подчеркнутой линии талии, а покатые плечи визуально приподнимут подплечники.

Ранее в апреле историк моды Александр Васильев назвал пять способов, которые помогут женщинам выглядеть стильно и эффектно в любом возрасте. Телеведущий рекомендует отказаться от ношения бархата и кружева днем, а также от оливковых и земляных оттенков в портретной зоне. Эксперт утверждает, что светлые цвета, в частности, персиковый, освежат внешний вид.

Мода,Александр Васильев,
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