Названа самая модная сумка на лето 2022 года

Отмечается, что на прошедших Неделях моды именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутого изделия. Так, люксовый бренд Loewe выпустил сумку в форме куба из хлопка с кожаной отделкой. По мнению редактора, лучше выбирать модели приглушенных цветов, которые сейчас представлены в ассортиментах различных марок.

Ранее в апреле футболки с логотипами университетов назвали самыми актуальными весной текущего года. Отмечается, что во время модного сезона осень-зима 2022 именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутой одежды. Так, люксовый бренд Givenchy включил в коллекцию сумку в форме баскетбольного мяча и футболки из грубой ткани с вышитым фирменным знаком. В то же время манекенщицы Off-White предстали на дефиле в кроп-топах и с аксессуарами в спортивной тематике.