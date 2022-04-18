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42 минуты назад

Стрижка из 1990-х вновь стала трендом весной 2022 года

Lenta.ru

Звездная парикмахер Мара Росзак назвала популярную в 1990-х прическу, которая вновь стала трендом весной 2022 года. На эту тему она высказалась в интервью изданию Nylon.

Стрижка из 1990-х вновь стала трендом весной 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о пикси-бобе — многослойной стрижке, которая является гибридом между классическим пикси и блант-бобом.

«Атмосфера 1990-х снова в моде, а пикси-боб вызывает некоторую ностальгию»,

— уточнила парикмахер и добавила, что причиной возвращения данной прически в моду стала также ее универсальность. По ее словам, такую стрижку можно менять в зависимости от настроения: например, сделать пробор по центру, или, наоборот, зачесать волосы на правый или левый бок.

Кроме того, эксперт отметила, что пикси-боб подойдет обладательницам как прямых, так и кудрявых волос. Специалистка порекомендовала при стрижке сохранить немного длины сзади, чтобы лицо не выглядело слишком круглым.

«Не бойтесь выпускать кончики на затылке»,

— уточнила парикмахер.

Раннее в апреле стилистка назвала самые модные прически 2022 года. По мнению эксперта, в тренде окажутся различные вариации стрижки пикси, наращенные волосы с длиной до пояса, легкая завивка и пышные укладки в стиле 1990-х годов.

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