Стрижка из 1990-х вновь стала трендом весной 2022 года

Звездная парикмахер Мара Росзак назвала популярную в 1990-х прическу, которая вновь стала трендом весной 2022 года. На эту тему она высказалась в интервью изданию Nylon.

Речь идет о пикси-бобе — многослойной стрижке, которая является гибридом между классическим пикси и блант-бобом.

«Атмосфера 1990-х снова в моде, а пикси-боб вызывает некоторую ностальгию»,

— уточнила парикмахер и добавила, что причиной возвращения данной прически в моду стала также ее универсальность. По ее словам, такую стрижку можно менять в зависимости от настроения: например, сделать пробор по центру, или, наоборот, зачесать волосы на правый или левый бок.

Кроме того, эксперт отметила, что пикси-боб подойдет обладательницам как прямых, так и кудрявых волос. Специалистка порекомендовала при стрижке сохранить немного длины сзади, чтобы лицо не выглядело слишком круглым.

«Не бойтесь выпускать кончики на затылке»,

— уточнила парикмахер.