Девушка начала продавать бикини и заработала сотни миллионов

Австралийская блогерша основала собственный бренд купальников с широкой размерной сеткой и неожиданно разбогатела на сотни миллионов рублей. Ее историю приводит издание Mirror .

«Я много покупаю в интернете и хотела бы, чтобы в электронной коммерции были представлены вещи для девушек с разным телосложением. Трудно делать покупки, когда все модели и одежда соответствуют единому стандарту»,

Героиня материала заявила, что отсутствие манекенщиц с ее типом фигуры внушало ей внутреннюю неуверенность. В результате девушка решила создать свою марку бикини Moana Bikini, которая позволила бы как можно большему числу женщин чувствовать себя комфортно в пляжной одежде. Отмечается, что всего на продаже купальных костюмов бизнесвумен заработала полтора миллиона фунтов стерлингов (158 миллионов рублей).