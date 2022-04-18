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29 минут назад

Девушка начала продавать бикини и заработала сотни миллионов рублей

Lenta.ru

Австралийская блогерша основала собственный бренд купальников с широкой размерной сеткой и неожиданно разбогатела на сотни миллионов рублей. Ее историю приводит издание Mirror.

Девушка начала продавать бикини и заработала сотни миллионов
Фото: moanabikini.commoanabikini.com

32-летняя Карина Ирби рассказала, что при выборе купальника регулярно сталкивалась с нехваткой больших размеров в онлайн-магазинах.

«Я много покупаю в интернете и хотела бы, чтобы в электронной коммерции были представлены вещи для девушек с разным телосложением. Трудно делать покупки, когда все модели и одежда соответствуют единому стандарту»,

— уточнила предпринимательница.

Героиня материала заявила, что отсутствие манекенщиц с ее типом фигуры внушало ей внутреннюю неуверенность. В результате девушка решила создать свою марку бикини Moana Bikini, которая позволила бы как можно большему числу женщин чувствовать себя комфортно в пляжной одежде. Отмечается, что всего на продаже купальных костюмов бизнесвумен заработала полтора миллиона фунтов стерлингов (158 миллионов рублей).

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