Названы вернувшиеся в моду популярные тренды из 1990-х

Модный редактор портала Who What Wear Элинор Блок назвала семь трендов из 1990-х, которые вернулись в моду в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые были актуальными в конце прошлого века и вновь обрели популярность в нынешнем сезоне. В частности, в список попали костюмы с юбкой в клетку, оголяющие живот топы, как у актрисы Гвинет Пэлтроу в фильме «Большие надежды», и однотонные поясные сумки из кожи.

Помимо этого, Блок считает, что в гардероб стоит добавить трендовые платья-слипы — изделия из тонкого шелка или переливающегося атласа, похожие на ночную сорочку. В настоящее время такие модели представлены в линейках люксовых брендов Gucci, Chloe, Prada и Vetements. Кроме того, среди вернувшихся в моду трендов редактор выделила корсетные топы, появившиеся в коллекциях дизайнеров Dolce&Gabbana, Ralph Lauren и Tom Ford.

Согласно материалу, также вновь наблюдается высокий спрос на такие аксессуары, как овальные солнцезащитные очки, которые впервые стали востребованы после выхода певца Курта Кобейна на красную дорожку MTV Video Music Awards в 1993 году.