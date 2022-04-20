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1 час назад

Микроюбки вновь вернулись в моду

Lenta.ruиещё 2

Микроюбки, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду в нынешнем сезоне благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал приводит портал Daily Star.

Микроюбки вновь вернулись в моду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что во время подиумного сезона зима-осень 2022 года именитые дизайнеры представили публике свое видение ультракоротких юбок. Так, люксовый бренд Miu Miu предложил сочетать юбки на низкой посадке с укороченными рубашками. В то же время манекенщицы Diesel представили на дефиле юбки-ремни длиной не более 20 сантиметров, а дизайнеры бренда Missoni сочетали трендовую вещь с топом-полоской.

По мнению модного редактора Лейлы Николсон, микроюбки стали популярны среди многих знаменитостей, поскольку они позволяют продемонстрировать плоский живот и подтянутые ноги. Например, актриса Джулия Фокс появилась на публике в самодельном комплекте из юбки и укороченного топа. Инфлюэнсер Ксения Адонц, в свою очередь, предпочитает носить бежевую вариацию в офисном стиле в сочетании с обрезанным трикотажным свитером.

Мода,Джулия Фокс,
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