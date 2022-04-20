Микроюбки вновь вернулись в моду

Микроюбки, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду в нынешнем сезоне благодаря показам известных брендов на прошедших Неделях моды. Соответствующий материал приводит портал Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что во время подиумного сезона зима-осень 2022 года именитые дизайнеры представили публике свое видение ультракоротких юбок. Так, люксовый бренд Miu Miu предложил сочетать юбки на низкой посадке с укороченными рубашками. В то же время манекенщицы Diesel представили на дефиле юбки-ремни длиной не более 20 сантиметров, а дизайнеры бренда Missoni сочетали трендовую вещь с топом-полоской.