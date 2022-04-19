Россиянка решила дать новую жизнь старинной одежде

Жительница поселка Вернадовка в Томской области Ольга Исмаилова с детства интересовалась старинной одеждой и тканями, и постепенно интерес перерос в большое увлечение. Сейчас женщина занимается реставрацией древних предметов одежды, чтобы придать им первозданный вид. О трудностях работы и популярности ремесла Исмаилова рассказала «Ленте.ру».

Фото: Фото: предоставлено Ольгой Исмаиловой Фото: предоставлено Ольгой Исмаиловой

«Лента.ру»: Как началась ваша деятельность — когда и почему вы решили заниматься восстановлением предметов одежды?

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Ольга Исмаилова: Когда предметно занялась именно одеждой из прошлого, не могу даже припомнить, но все, что связано со стариной, меня интересовало с молодых ногтей, как говорят. Всегда нравилась старинная одежда с ее многочисленными защипами, кружевом, интересным кроем. Но это та одежда, которую могла видеть на страницах книг, в исторических фильмах и так далее.

А вот интерес к народной одежде пришел лет шесть тому назад. Да как-то раньше о ней и не упоминалось практически, это сейчас множество заинтересованных темой этнографии людей пропагандируют сохранение народной культуры, объединяются, делятся информацией и помогают в тех или иных вопросах. И это здорово! По крайне мере благодаря этнографическим экспедициям по деревням, опросам местного населения, в моем случае, мы можем собрать последние крохи и сохранить их для будущих поколений.

Элементы народного костюма нашего региона попадают ко мне с различными интересными историями, которые я записываю. Состояние тоже у всех разное: какие-то, видно, берегли и носили только по праздникам, на них лишь отпечаток времени. Их аккуратно стираю руками, чиню методом подбора тканей, кружева, атласных лент. А большинство повреждены грызунами, насекомыми да условиями, в каких они хранились. С этими вещами приходится потрудиться, некоторые даже не стираю, дабы не повредить структуру ткани. Просто проветриваю и по мере возможности реставрирую. Есть такие моменты, когда я бессильна. За свою жизнь я обучилась множеству рукоделий, мне это всегда было интересно, но вот утраченные элементы ткачества и домотканины в наше время реанимировать практически невозможно — нет уже того сырья, из которого они изготавливались.

С какой вещи все началось?

Первую серьезную попытку починить старинную вещь я никогда не забуду. Найденная в школьной подсобке старинная корсетка поразила меня своим кроем. Несколько раз ее использовали как наряд для Бабы-яги в школьных спектаклях. На тот момент я даже не знала правильного названия этого раритета. Понравилась на ощупь бархатистая ткань, красивый крой. Она была вся в плесени, частично истлевшая подкладочная ткань из кумача, из под которой выглядывала непонятная на тот момент для меня набивка. Как оказалось, это очес.

Изначально я попыталась очистить ткань от плесени, дело было не из легких, а еще множественные следы от личинок моли, которые сделали свое дело. Затем очень осторожно принялась чинить дырочки на ткани корсетки, восстанавливать истлевшие швы, пришила крючки и кнопки. Приблизительный возраст этого предмета одежды 100-120 лет. Это я выяснила после долгого исследования. Такие корсетки носили в близлежащих селах — Питиме и Липовке. Я узнала о владелице, кому она принадлежала и как попала в нашу школу. И теперь этот артефакт, который я очень трепетно храню, занимает почетное место в моей коллекции.

Этнографом из города Тамбова Любовью Николаевной Бабаховой были сняты мерки с нее, сделаны многочисленные фото и зарисовки. По эскизам моей корсетки Любовь Николаевна уже сшила первую реплику в подарок руководителю образцового детского фольклорного коллектива «Пчелка» Надежде Владимировне Яблоковой.

Где вы находите вещи для реставрации?

В основном вещи я нахожу в разрушенных или полуразрушенных домах нашего поселка. Отдают люди местные и жители нашего района, узнав о моем увлечении. У нас с костюмами сложновато, так как у нас население сходническое, и традиции у нас переплелись, больше придерживались городской моды. Находятся только элементы от костюмов, полотенца-иконники, предметы крестьянского быта.

Насколько сложен этот труд? Бывает ли страх испортить вещь?

Сложен ли труд — ну отчасти. А правильнее сказать — интересен. А по поводу страха испортить: да, конечно, есть. И бывали случаи по незнанию, из-за отсутствия опыта.

Какая вещь для вас самая ценная?

Такая вещь у меня есть и не одна. Это костюмы и элементы костюмов из села Ушинка, откуда мои корни по материнской линии. Я часто рассказываю эту историю.

В детстве, когда я была во втором или третьем классе, в моем тряпочном царстве-государстве появилась интересная украшенная атласными ленточками, разными шовчиками, защипами и красивыми розеточками-цветами из лент манишка. Но это я сейчас знаю все названия и от чего эта красота.

Фото: предоставлено Ольгой Исмаиловой

Когда меня привозили в деревню на все лето к бабушке, для меня это было ссылкой, всегда долго плакала и тосковала по маме. Но старшая сестра мамы Прасковья Филлиповна, зная о моей слабости к лоскуточкам, которые в селе называли гуницками или гуньками, водила меня к местной портнихе, жившей с ней по соседству. Та дарила мне гору лоскутков, это было неописуемое счастье. Наряды для кукол шились каждый день. А в один из приездов тетя набрала своих кусочков ткани, и в них попалась эта манишка из темно-синего сатина. Она сохранилась у меня до сих пор, мне уже 47 лет. И тогда, девятилетней девочке, мне уже было понятно, насколько это красиво.

Сейчас по этому элементу Бабаховой Любовью Николаевной сшита реплика на ушинский народный костюм «парочка». А мне Любовь Николаевна на день рождения сшила ушинскую парочку из современного сатина темно- бордового цвета.

Еще могу похвастаться, что в своей коллекции есть еще одна ушинская парочка персикового цвета, принадлежавшая также тете Паше (так я ее называла), которую мне отдала самая младшая тетя Анна Филипповна, сейчас проживающая в Сергиевом Посаде. Это теперь мои семейные реликвии.

А еще в прошлом году в одном невзрачном, маленьком покинутом домике я нашла огромный сундук с добром живших когда-то там хозяев. Для мародеров за металлом, кирпичом и досками он интереса не представлял, а для меня он оказался «курганом с артефактами». Много интересных вещей было найдено в нем. И самой драгоценной находкой был черный платок из английской хлопчатобумажной пряжи производства мануфактуры «Товарищества Степана Посылина». Ему, судя по информации от специалистов из Москвы, около 150 лет.

Есть ли у вас единомышленники? Как вы находите друг друга?

Конечно, есть, и появляется все больше и больше. В первую очередь, дорогая моя Любовь Николаевна Бабахова, которая сама нашла меня на просторах интернета, написала огромнейшее сообщение во «ВКонтакте», которое я увидела только спустя полгода. Но этой встрече суждено было состояться. Один наш общий знакомый из районного центра, встретив меня на очередном мероприятии, порекомендовал мне ее найти, сказав, «что она тоже кукольница».

Знакомство состоялось, Любовь Николаевна сейчас для меня одна из дорогих и близких людей. Это настолько мудрая, талантливая и разносторонняя личность, что каждый день общения с ней является открытием нового. Я беру у нее уроки кройки и шитья этнографической одежды.

В моем поселке тоже появляются единомышленники и помощники. Самые активные — это семья Натесовых, мы дружим уже второй год. Это тоже люди, «зараженные» любовью к старине. В прошлом году мы вместе выезжали в этнографические поездки в близлежащие заброшенные села.

Местное население, зная о том, что я шью костюмы для выступлений нашего коллектива «Ладушка», отдает найденные в своих запасах старинные ткани, которые затем превращаются в красивые наряды.

Восстановление одежды — ваше основное занятие?

Конечно, не основное. Это одно из моих любимых занятий, на которое я выкраиваю время от нескольких работ — учителя в школе, заведующей клубом, преподавателя отделения «Народное творчество» в районной ДШИ. И это для меня релакс, всегда какое-то рукоделие у меня в руках, в основном связано это с этнографией.

Где хранятся восстановленные вами вещи?

Костюмы храню в сундуке, который «живет» у нас в семье с незапамятных времен. В старом платяном шкафу, в коробочках с надписями и пакетах. Есть еще у меня «погребка», там тоже великое множество добрища. Временами просто хочется взять их переложить, полюбоваться, понюхать наконец.

Очень рада тому, что могу делать небольшие выставки у себя в клубе. А в этом году моя выставка народного костюма открывала районное мероприятие, посвященное «Году культурного наследия народов России». Это очень почетно, было озвучено, что я одна в нашем районе занимаюсь такой деятельностью.

Есть заветная мечта объединить, собрать все — предметы старины, костюмы, домашнюю утварь, которые у меня уже в большом количестве и все приведены в порядок, описаны истории людей, которым они принадлежали, — под одной крышей и сделать общедоступным достоянием для нашего местного населения и приезжих гостей, для всех желающих. Но эта мечта об избе-музее скорее всего несбыточная из-за ряда проблем. Но мечта она на то и мечта, чтобы лелеять ее, чтобы идти к ней и осуществлять.