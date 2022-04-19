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2 часа назад

Главные модные ошибки: как составить трендовый образ и не опозориться

РИА "ФедералПресс"

Весна – время, когда пора становится моделями и ходить по улицам так, словно на подиуме. В зимнем пуховике и гигантском шарфе это сложно, а вот с наступлением теплой погоды – идеально. В Marie Claire рассказали о главных ошибках при составлении образов. Не попадитесь в эту ловушку.

Как составить трендовый образ и не опозориться
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Советская мода

Как правило, мода циклична. То, что носили в 80 и 90-х снова в тренде. Но не все! Стилисты из Marie Claire не рекомендуют носить устаревшие аксессуары. Пора забыть о маленьких золотых сережках и тонких цепочкам с кулонами.

Слишком ярко

Оранжевый, кислотный, лимонный – всегда были на любителей. Но сейчас слишком яркие цвета уже не в тренде. Носить их, конечно, можно. Но умеренно.

Слишком длинно

Любой образ может испортить неправильно подобранная длина одежда. Классика «по колено» уже не в моде. Да и с мини нужно быть осторожнее и отталкиваться от фигуры.

«Не каждой девушке подойдет короткое обтягивающее (или не обтягивающее) мини-платье», – подчеркивает источник.

Неудачная стрижка

Или окрашивание. Даже самый идеальный и трендовый лук убьют волосы. «Древние» слишком короткие стрижки, также как и слишком длинные прибавляют возраст и мало кому подходят. Лучше выбирать ровные линии и отталкиваться от овала лица.

«Окрашивание может как придать изюминку, так и «загубить» модный образ. Неактуальное на сегодняшний день: традиционное мелирование, перья, тотальный черный, слишком выбеленные локоны», – добавляют в СМИ.

Мода,
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