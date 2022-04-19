Психолог раскрыла три «золотых правила» рабочего дресс-кода

Три «золотых правила» рабочего дресс-кода раскрыла «Мосленте» имидж-психолог, предприниматель и основатель бренда Seven Pieces Ирина Леонова. По ее словам, мнение о человеке формируется в течение 30 секунд, поэтому важно работать над своим внешним видом.

Фото: Мослента Мослента

«Одевайтесь не в соответствии с тем, кем вы являетесь, а с тем, кем хотите быть»,

— порекомендовала Леонова. Это правило номер один.

Правило второе — выбирать предметы одежды, подчеркивающие уверенность в себе, но при не этом забывать об удобстве.

«Вы должны чувствовать себя комфортно и естественно в вещах, которые выбираете для деловых будней. Иначе шик даже самого дорого костюма померкнет от его постоянного одергивания»,

— пояснила имидж-психолог.

По ее словам, подобные жесты могут быть считаны окружающими как неуверенность в себе.

Правило третье — одеваться и продумывать свой образ под конкретную ситуацию. В пример она привела актеров, которые подбирают наряд под конкретную роль, отправляясь на кастинг.

«Хотите заключить миллионную сделку? Выглядите на миллион!»,