Дизайнеры предлагают носить вместо топа шарф

Главное, правильно завязать шарф, чтобы он смотрелся красиво и, действительно, смог заменить топ.

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Лето уже не за горами и отчаянные модницы продумывают свои гардеробы. Дизайнеры советуют привносить оригинальность в свои летние образы. Например, вместо топа использовать шарф. Для того, чтобы сделать из платка или шарфа топ, достаточно пары нехитрых движений.

Отметим, что для топа подойдут только длинные и большие платки, которые можно обернуть вокруг тела. Сначала шарф оборачиваем вокруг шеи, а затем завязываем его узлом на спине.