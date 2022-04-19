Как носить обувь с острым носом

Тренд на остроносую обувь снова с нами. Причем останется как минимум до осени. Но правильно ли мы носим такую сложную обувь? Практика показывает, что девушка часто делают стильные ошибки, которые буквально превращают их в старуху Шапокляк, хотя к этому, скорее всего, никто не стремится. Мы подскажем несколько лайфхаков, от которых вы можете отталкиваться, если захотите взять пару с заостренным носом в этом сезоне.

Фото: PEXELS PEXELS

Настоящий ковбой

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Дух Дикого Запада здорово поможет избежать всевозможных ненужных ассоциаций и остаться в тренде. Не стоит думать, что ковбойский стиль — пережиток прошлых лет. Конечно, стоит обратить внимание на обувь, скорее, стилизованную под ковбойскую, если у вас нет цели отправиться на тематическую вечеринку. Что касается цветов, обратите внимание не на классические песочные варианты, а на белоснежные или черные с декорированием. Такая обувь станет отличным акцентом в вашем повседневном гардеробе, да и вместе с этим поддержать тренд на остроносую обувь, пока весна окончательно не сдала свои позиции.

Туфли на плоской подошве

Если вы никак не можете определиться с классическими туфлями с острым носом, стилисты рекомендуют остановиться на моделях на плоской подошве. Так вы точно не прогадаете и не создадите вместе с тем комичный образ. Кстати, особенно актуальной остроносая обувь будет летом, а это значит, уже сейчас пора присматривать легкую обувь пастельных оттенков, как для офиса, так и для длительных прогулок — несмотря на особенности формы, остроносая обувь при правильном подборе очень комфортна.

Сочетаем с кожаными брюками

Что касается образов в целом, не слишком удачным будет микс остроносой обуви и широкой юбки — так вы точно превратитесь в героиню мультфильма. А вот «лук» с кожаными брюками темного цвета будут отличным сочетанием, с чем согласны и стилисты. Можно выбрать как классические брюки из кожи, так и кюлоты. Важный момент: если собираетесь сочетать остроносую обувь с кожаными брюками, откажитесь от ярких цветов самой обуви и лишнего декора на ней.

С брюками в пол