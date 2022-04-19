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3 часа назад

Стало известно о проведении первой Московской недели моды

Мослентаиещё 4

Первая Московская неделя моды состоится в июне в столичном парке «Зарядье». Постановление о ее проведении подписал мэр столицы Сергей Собянин. На портале градоначальника мероприятие назвали «главным событием российской фешен-индустрии».

Стало известно о проведении первой Московской недели моды
Фото: МослентаМослента

«В настоящее время российская индустрия моды испытывает серьезное санкционное давление: отечественные дизайнеры потеряли многие привычные и раскрученные площадки для продвижения и рекламы своей продукции, нарушены цепочки поставок, значительно выросли закупочные цены на ткани и фурнитуру. Вместе с тем сложившаяся ситуация открывает новые возможности для российских дизайнеров, которые могут занять рыночные ниши западных брендов, ограничивших свою деятельность на территории России»,

— говорится в сообщении.

Стало известно, что участие в мероприятии могут принять дизайнеры, владельцы шоурумов, представители профильных образовательных учреждений, производители одежды, тканей и фурнитуры. При чем у профессионалов данной области будет возможность ведения деловых переговоров с фешен-ретейлерами.

Мода,Сергей Собянин,
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