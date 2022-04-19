Стало известно о проведении первой Московской недели моды

«В настоящее время российская индустрия моды испытывает серьезное санкционное давление: отечественные дизайнеры потеряли многие привычные и раскрученные площадки для продвижения и рекламы своей продукции, нарушены цепочки поставок, значительно выросли закупочные цены на ткани и фурнитуру. Вместе с тем сложившаяся ситуация открывает новые возможности для российских дизайнеров, которые могут занять рыночные ниши западных брендов, ограничивших свою деятельность на территории России»,