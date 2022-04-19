Определена лучшая одежда для первого свидания

Британская звездная стилистка Карен Уильямс назвала лучшую одежду для первого свидания. Комментарий эксперта приводит The Sun.

По мнению собеседницы издания, чтобы произвести правильное впечатление во время встречи, следует придерживаться нескольких советов в подборе наряда. Так, она сочла выбор классической одежды уместным для первого свидания и порекомендовала скомбинировать белую рубашку свободного кроя с брюками или джинсами с завышенной талией.

Кроме того, Уильямс включила в данный список изделия в стиле «сдержанная сексуальность», отметив, что слишком откровенная или слишком неприметная одежда могут испортить должную атмосферу. По словам эксперта, необходимого эффекта можно достичь, скомбинировав мешковатые джинсы с приталенной белой футболкой и объемным блейзером. Также удачным она назвала сочетание комбинезона из джинсовой или хлопчатобумажной ткани с туфлями на шпильках.

При этом тем, кто хочет «выглядеть» круто на первой встрече, Уильямс посоветовала совместить длинное платье с рукавами-фонариками с белыми ботинками и дополнить наряд байкерской курткой.